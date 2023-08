Fue un desastre

La boda de Tamara y Miguel, arruinada tras un apagón: "Miramos para atrás y estaba saliendo humo"

A pesar de que estuvieron más de cuatro horas sin luz, no comieron lo que pidieron o no se pudieron hacer el reportaje, el hotel donde tuvo lugar la celebración de esta boda pide que paguen por todo. No es la primera vez que ocurre y ambas parejas han puesto una reclamación.