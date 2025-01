Barei habla sobre el acoso sexual que sufrió: "En mi juventud me ha costado poner límites por miedo"

Bárbara Reyzábal González- Aller, más conocida como Barei, pertenece a una de las familias más importantes en el sector inmobiliario. Sin embargo, su destino siempre fue la música.

Su carrera musical comienza en el año 2011 con su primer álbum y despega en el 2016 cuando se presenta a Eurovisión. Su canción 'Say Yay!' le trajo mucho éxito, pero ella terminó odiándola.

Dos años después, en el año 2018, nacen India y León, los dos mellizos que tiene Barei junto a su pareja Rubén, del que se separa años más tarde. Desde el nacimiento de sus hijos, la cantante decide dedicarse a la maternidad y se aparta de los escenarios.

Tras meses de tranquilidad y silencio, Barei decidió hace unos meses hacer público un episodio traumático de acoso sexual. "Muchas veces no he sabido poner límites por miedo", señala, "por no hacer daño, me he hecho daño a mi".

Ahora, tras 6 años alejada de los escenarios, la artista saca nuevo disco y nos cuenta todos los detalles en Y ahora Sonsoles.