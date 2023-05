Bárbara Rey cierra la puerta al amor tras muchas lágrimas: "No pienso en eso, pero puede ocurrir"

La serie documental 'Una vida Bárbara' ya ha acabado, y su protagonista, Bárbara Rey, ha hablado en directo en el programa para hacer un recorrido por toda su historia.

Ya en su entrevista en el programa, cuando nos visitó en plató, desveló episodios novedosos sobre, por ejemplo, su relación con el rey Juan Carlos I y confesó que le hubiera gustado que nunca ocurriese.

Bárbara Rey ha confesado que hay muchas cosas que todavía se podrían contar en una segunda temporada, pero hay muchas cosas en lo personal y lo profesional que quiere reservarse para ella misma. "Creo que lo que se haya dicho que pueda hacer daño creo que puedo guardármelo", ha dicho.

Sí ha contado que ella no sabía que el rey emérito había tenido varias amantes. "No conocía sus andanzas", ha confesado. Sin embargo, respecto a la relación con Corinna Larsen, no querría que la hubiera tratado como a ella, porque le parece excesivo.

Y a pesar de que la hemos visto llorar mucho, Bárbara no piensa en el amor de pareja. "Estoy muy bien sola, soy una mujer independiente", ha dicho. Desde que se separó de Ángel Cristo ha tenido muy pocas relaciones, aunque se le han atribuido muchas parejas.

"No pienso en eso, pero puede ocurrir", ha confesado. ¡No te pierdas su declaración en el vídeo!