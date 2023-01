Sofía y Ángel, hijos de Bárbara Rey, están felices por su madre: "Me conocen y me dicen que me lo merezco"

En la entrevista Bárbara Rey también ha hablado de Sofía y Ángel Cristo, sus hijos. "No les he contado todo, pero ellos saben cómo soy", ha asegurado. Como la conocen, su hija le dice que se lo merece. "Me merezco que se reconozca mi trabajo y que se me conozca como persona", le dice su hija.

Bárbara asegura que no es lo mismo ver la serie y hablar tranquilamente en un plató, que intentar defenderte cuando alguien dice cosas sobre ella que nadie sabe. "Soy muy sensible, sentimental, enamoradiza", ha dicho.

Ha asegurado que sus hijos, fruto de su matrimonio con Ángel Cristo, están orgullosos y felices de que se cuente la historia de su madre como se merece.