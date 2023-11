Aurelia busca a su loro Lucas, su fiel compañero que le ha devuelto la felicidad tras el fallecimiento de su hija

Aurelia está buscando a su loro Lucas. Para esta mujer de 80 años, su pájaro es su alegría de vivir y el único que ha conseguido devolverle la felicidad, ya que sufre depresión por la muerte de su hija desde hace 4 años.

Este cantarín pájaro, fan de Raphael, es su fiel compañero, pero se escapó de casa cuando ella abrió las ventanas de su balcón. Lucas se asustó y salió volando. Cayó en la acera, pero cuando Aurelia fue a buscarlo ya no estaba.

Cree que alguien ha podido cogerlo y llevárselo, porque es un animal muy manso. La familia de Aurelia ha puestos carteles por todo el municipio de Marín para encontrarlo, y ofrecen una recompensa para quien se lo devuelva.

Para Aurelia ahora mismo no hay nada más importante que encontrar a su loro Lucas. Para ellas el animal era uno más de casa y le hacía mucha compañía, como nos ha contado Olga, su hija. "Era el apoyo de todo", ha asegurado.

Hace ya 5 días que Lucas salió volando por la ventana después de apoyarse en su hombro, algo que ya había hecho antes por lo que no entienden por qué se asustó. "No es que no estaba acostumbrado a no tener una ventana abierta", ha contado la hija.

Cuando voló, Aurelia lo vio andando por la acera, por lo que cree que alguien lo cogió. Su hijo bajó y ya no lo vio, por lo que ruega que si alguien lo tiene lo devuelve.

"Sabía hacer de todo, cantaba las canciones de Raphael", ha contado su dueña, que ha conseguido sonreír hablando de su animal.