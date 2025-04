Así es la guardería de los horrores en Torrejón de Ardoz: "Era un centro privado, se supone que la atención era personalizada"

Un video de una guardería en Torrejón de Ardoz ha hecho saltar las alarmas. Fue una becaria que llevaba apenas tres días en el centro quien grabó a una cuidadora zarandeando y golpeando contra la pared a una niña.

"Se supone que era una guardería privada, con menos niños y atención personalizada", advierte la madre de la niña zarandeada, "estaba totalmente equivocada".

Temor entre los padres

La madre de la joven que lo grabó mandó al video al programa y se encargó de que, a la mañana siguiente, todos los padres que tenían a sus hijos en aquella guardería, supieran lo que ocurría allí dentro.

"Cuando mi hija veía a esa profesora, lloraba, ahora lo entiendo", asegura Nancy, una de las madres del centro. Esta se rompió en nuestro programa al pensar cuántas veces habría maltratado aquella mujer a sus hijos.

Leidy, la madre de la bebé que sale en el video, se mostró especialmente afectada al ver las imágenes. Según nos contó, su hija llegaba en varias ocasiones con moratones, pero al ser un centro privado, nunca pensó que la estaban maltratando.

La versión de la cuidadora despedida

En Y ahora Sonsoles, hemos hablado con la mujer que sale en el video zarandeando, gritando y golpeando a la niña. Esta ya ha sido despedida y detenida, aunque asegura que nunca ha tenido manchas en su expediente y carga contra los medios por destapar esta historia.

La cuidadora admite que no ha actuado bien, pero se justifica: "Después de que me mordiera y me escupiera, a lo mejor me pasé un poco, pero es continua la presión de los padres, de la niña...".

Ya hay cuatro detenidas por el caso de la guardería de los horrores en Torrejón. ¿Conseguirán los padres justicia para sus hijos?