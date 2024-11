Así era la relación entre Jesús Quintero y Rocío Jurado: "Había algo bonito, se veían reflejados el uno en el otro"

La pasión de Jesús Quintero por el periodismo le hizo convertirse en un referente de la comunicación. Conseguía que sus entrevistados se abrieran por completo y le galardonaron como Comunicador del Milenio, pero hace dos años que su voz se apagó.

En Y ahora Sonsoles hablamos con su hija, Andrea Quintero, que pudo disfrutar del lado más personal de Jesús Quintero. Ella es quien tiene entre manos el proyecto más importante de su vida: preservar todo el trabajo de Jesús a través de la Fundación Quintero.

Dicho proyecto, pretende rendir homenaje a la carrera de Jesús Quintero, que comenzó en la radio, pero en los años 90 dio el salto a la televisión. Durante aquellos años, fueron más de 10.000 horas de televisión y más de 500 personas entrevistadas.

"Mi padre siempre tuvo una gran profundidad, era algo que estaba en su carácter", señala Andrea. Según nos cuenta, Jesús siempre supo que para ser un buen periodista, debía ser buena persona y lo cumplió.

Marujita Díaz o María Jiménez fueron solo algunas de sus mayores entrevistadas, pero Jesús Quintero nunca ocultó su predilección por Rocío Jurado, a quien consiguió sacarle su faceta más íntima. "Había algo muy bonito entre ellos, se veían reflejados el uno en el otro", advierte Andrea Quintero.

"Su obsesión era que le contaran lo que no le habían contado a nadie", afirma Andrea. Su padre siempre dominó las preguntas y no temía a las grandes figuras, aunque siempre se quedó con ganas de una entrevista: la del Papa Francisco.

Su éxito se vio opacado por depresiones encadenadas que fueron minando al periodista poco a poco. "Le he visto llorar y, gracias a eso, he entendido que es mucho más valiente mostrar la vulnerabilidad que no hacerlo", dice su hija Andrea.

En 2012 presenta su último programa, El Loco soy Yo, pero pronto sufre una jubilación forzosa. Es entonces cuando comienzan a acuciarle los problemas económicos, después de invertir grandes fortunas en negocios fallidos.

Superada la depresión, Jesús pasa sus últimos años en su pueblo natal, San Juan del Puerto, pero fallece a los 82 años. "Se fue con dignidad por fuera y por dentro", asegura Andrea.

El rey de los silencios se marchó dejando un legado cultural incalculable, así como un ejemplo para el futuro de la comunicación. ¡No te pierdas la entrevista a su hija en el video!