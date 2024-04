Asesina presuntamente a su hijo de 5 años y apuñala a su mujer: "Que sepamos nunca había denunciado malos tratos"

Conmoción en la localidad de Bellcaire d'Empordá, en Girona, donde un menor de 5 años ha sido encontrado muerto y su madre ha resultado herida en un doble apuñalamiento que los Mossos d'Esquadra todavía están investigando.

El padre del menor es el principal sospechoso y las investigaciones policiales apuntan a que se trata de un caso de violencia vicaria. Creen que el padre del niño apuñaló al menor y después hizo lo mismo con su madre, de 29 años, para poder huir.

Tras el ataque de su pareja, la madre del pequeño consiguió pedir ayuda a los vecinos, que llamaron a los Mossos y a los efectivos de emergencias.

El pequeño falleció poco después del ataque y la madre se encuentra ingresada en el hospital Trueta en estado grave. El supuesto asesino ha sido detenido alrededor de las 11 de la mañana en plena calle del municipio de Albons, a 3 kilómetros del lugar del crimen.

El caso ha pasado a disposición de la división de investigación criminal y está bajo secreto de sumario. Mientras se investiga, el ayuntamiento ha decretado 3 días de luto.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado Susana Uceda, una vecina que conocía a la familia. El menor jugaba con su nieta, y nunca hubiera esperado que pasara algo así. "Pensé que habían pillado droga o algo así", ha dicho.

Su marido estuvo incluso hablando con el presunto asesino porque iba a ir a tatuarse, una cita que canceló. "Dijeron que tenía que haber pasado algo más gordo", ha asegurado.

Antes de irse a trabajar, sobre las cinco de la mañana, ella vio a los Mossos pero no esperaba que pudiera ocurrir lo que ha pasado. "No se veía nada raro, no sé qué le ha pasado por la cabeza", ha dejado claro.

Además, ha contado que, que se sepa, nunca había denunciado malos tratos y no sospechaban nada.