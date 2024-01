Asaltan la casa del alcalde de Palomares del Campo mientras él acudía a una charla sobre cómo evitar robos

Luis Miguel Acosta tuvo que hacer frente a una imagen desoladora al llegar a casa y encontrarse su casa destrozada: el dormitorio arrasado, armarios y cajones revueltos y la cocina reventada.

Los ladrones habían dejado la vivienda del alcalde de Palomares del Campo hecha polvo mientras él asistía a una charla que precisamente trataba de cómo evitar robos y atracos.

Y es que la vida en este pueblo de 600 habitantes de Cuenca se ha vuelto peligrosa, y los vecinos incluso duermen con una escopeta bajo el brazo para defender sus viviendas de un peligroso grupo que está arrasando la comarca.

"No voy a pensármelo dos veces en coger y disparar"

Los vecinos se han agrupado y piden ayuda, pues creen saber quién lidera esta banda de violentos ladrones e incluso el coche en el que se estaría desplazando. Al vehículo le tomaron una foto minutos después de uno de los robos.

En la localidad están en pie de guerra contra los atracadores. Hemos hablado con Esther, una de las mayores afectadas por estos robos, y con el alcalde, que recibió un aviso de que estaban robando y al rato le informaron de que era la suya.

"Con una impotencia, rabia, cabreo, enfado", ha dicho. Por suerte, robaron un par de objetos de valor, pero no ha sido mucho. De momento, los vecinos salieron a la calle a buscarlo y se lo encontraron de frente, pero lograron huir.

Esther, por su parte, ha explicado que ella en casa tiene escopetas de caza que no se llevaron, pero los tiene y no quita que si en alguna ocasión vuelven a robarle pueda ocurrir una desgracia. "No voy a pensármelo dos veces en coger y disparar", ha dicho.

Además, esta vecina ha asegurado que los ladrones roban a cualquier hora. De hecho, su casa la asaltaron a mediodía.