Antonio Orozco, en uno de los mejores momentos de su vida: “Es el motor de todas las cosas que hago"

Antonio Orozco está en uno de los mejores momentos de su vida, tanto en lo personal como lo profesional.

Los 50 años le llegan en un día muy especial, en el que actuará en el Wizink Center con todo agotado. “Estoy muy nervioso y un poco abrumado”, ha confesado a ‘Y ahora Sonsoles’. Y es que, a pesar de sus más de veinte años de carrera, el artista no para de cosechar éxitos.

Hace tiempo que parece que el cantante está en su mejor época. Su truco es no planear nada a largo plazo. “Hace un tiempo la vida me dio varios bofetones y me hicieron mucho daño”, ha afirmado. A pesar de ello Orozco ha confesado sentirse muy feliz y cree que los cincuenta llegan con una felicidad absoluta.

Por otra parte, el cantante acaba de ser padre de nuevo. Su bebé apenas tiene once meses. “Está claro que estoy en los veinte años ahora”, ha bromeado. El artista reconoce que ser padre es muy complicado y ha querido felicitar a todas las madres de España. “Enhorabuena por todo el trabajo que hacen”, ha dicho.

Además de su bebé, Orozco tiene un hijo mayor, del que asegura que es mejor músico que él. “Es el motor de todas las cosas que yo hago en mi vida”, ha declarado.