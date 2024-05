Antonio, de 81 años, dedica su vida a combatir la soledad de otros mayores: "Ayudando a los demás me ayudo yo"

Antonio Parrillas tiene 81 años y hace la importante labor de conseguir que ninguna persona mayor esté o se sienta sola. Vive en Málaga, es padre de tres hijos y antes de dedicar su vida a los demás fue carpintero y fotógrafo.

Lleva 4 años y medio haciendo de este mundo un lugar mejor. Empezó en un comedor social, pero se le quedó pequeño enseguida y fue ahí cuando conoció a Harena, una fundación que hace la vida de los mayores mucho más llevadera.

Ahí Antonio emplea su tiempo en hacerles felices y evitar su soledad con excursiones, paseos, recados e incluso visitas a platós de televisión.

Para Antonio ayudarles es todo y por eso emplea su salud y energía en personas que no la tienen. Nos ha visitado en el plató de Y ahora Sonsoles. "Me ayudo yo", ha dicho, y es que considera que si no tiene nada que hacer no hay nada mejor que ayudar a los demás.

Antonio siempre ha sido autónomo y, cuando se jubiló, no sabía qué hacer. Fue tras pasar por un comedor social que decidió entrar y colaborar. Estuve durante un año de voluntario pero llegó un momento en que sentía que era una obligación de trabajo y no le llenaba.

"Antes de frustrarme pedí información y me recomendaron la fundación Harena", ha asegurado. Durante varios días podía ayudar a los demás y le asignaron varias personas con las que compartí su tiempo.

En el comedor social empezó porque ya lo había visto todo, ha dicho, y es algo que nunca había hecho. "Me enamoré de la satisfacción de darle una bolsa de comida a una persona", ha asegurado, aunque siempre se ha saltado las reglas, ha dicho.

La sensación ahora en Harena, ha explicado, es totalmente diferente porque llega a una casa, a la que hay que llegar sin ningún tipo de prejuicio, de una persona a la que hay que tratar como un amigo.

La sorpresa para Antonio en directo

En Y ahora Sonsoles hemos conectado en directo con Antonio Romero, una de las personas con las que Antonio comparte su tiempo. Ha querido agradecer en directo la ayuda que le da. "Eres un ángel para mí", ha asegurado.

La llegada de Antonio ha supuesto darle vida a este hombre. "Es un amigo para siempre", ha dicho, y todo lo hace por amor y entrega total, y no solo con él, sino con cualquiera que se encuentre por la calle.