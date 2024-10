Àngel Llàcer se emociona hablando de su enfermedad: "Tuve una premonición, sentí que me iba a morir"

Àngel Llàcer vuelve a la televisión tras meses apartado de los medios. El actor y presentador decidió tomarse un tiempo para recuperarse de una bacteria que cogió en Vietnam, que derivó en una enfermedad con numerosas complicaciones.

"Fueron unas anchoas o unos caracoles que comí", ha señalado. Àngel estuvo tres días en cama con vómitos después de aquello, pero aún no sabe a ciencia cierta cómo contrajo la bacteria.

Lo que pensó que era un virus estomacal, terminó convirtiéndose en una fascitis necrotizante. Àngel pasó por varias operaciones y, aún así, estuvo muy cerca de perder la pierna.

Según cuenta, llegó a despedirse de los suyos, ya que los médicos le advirtieron que podría morir a causa de la bacteria. "Tuve que decir adiós a mis padres", ha confesado, emocionado.

Sin embargo, el actor y presentador se aferró a la vida y logró vencer a la muerte, sacando un gran aprendizaje de aquel sufrimiento: "Me he dado cuenta de que la gente me quiere mucho".

En Y ahora Sonsoles, Àngel ha desvelado que los meses de recuperación han sido muy duros, incluso llegando a aprender a andar de nuevo. "No puedo subir escaleras ni correr, pero estoy feliz", ha asegurado.

Las secuelas de su enfermedad le han dejado huella, tanto física como psicológicamente: "Lo he pasado muy mal, pero ya he pasado lo peor". Sin embargo, Àngel da gracias de seguir vivo tras un golpe tan difícil.

Tras superar la fase más dura de la enfermedad, Àngel vuelve poco a poco a la esfera pública, valorando más que nunca la salud y la segunda oportunidad que le ha regalado la vida. ¡Dale al play para ver la entrevista en el video de arriba!