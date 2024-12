Ana Peleteiro denuncia públicamente agresiones sexuales y abusos por parte de su expareja

El testimonio de Ana Peleteiro ha revolucionado las redes sociales. La atleta ha admitido haber sido víctima de abusos y agresiones sexuales por parte de una de sus exparejas, como ya confesó por primera vez en el programa Las Uñas de atresplayer.

"Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento, y aun así, me quedé", advierte la atleta. Ana relata episodios de violencia y amenazas que la retuvieron presa en su propia relación, intentando concienciar a mujeres que puedan estar pasando por lo mismo.

A sus 29 años, Ana Peleteiro ha llegado a lo más alto del atletismo y quiere usar su influencia para servir de ejemplo. "Si os identificáis con alguna de estas señales, por favor, salid corriendo. Nunca vais a ser felices", sentencia.

A través de un trend de redes sociales, Ana se abre en canal y denuncia públicamente situaciones de maltrato: "Me decía que si no manteníamos relaciones sexuales siempre que él quería, deterioraría la relación y que, al fin y al cabo, quien no comía en casa, comía fuera".

La atleta, madre e influencer gallega no solo ha denunciado abusos físicos, sino también maltrato psicológico dentro de su relación tóxica. "Cambió absolutamente todo de mí, desde la vestimenta, al pelo, la forma de actuar con mi familia, distanciarme de muchísima gente, y aun así me quedé", afirma.

Ana anima a denunciar a aquellos que no tienen respeto por las mujeres, aunque también da visibilidad a aquellas que no se atreven a hacerlo, pero también lo sufren. ¡No te lo pierdas en el video de arriba!