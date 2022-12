Ana María pagó por una reforma que se convirtió en un desastre: "El estafador sigue haciéndolo con más gente"

Cada vez se avanza más en la manera de llevar a cabo una estafa, y, por tanto, cada vez son más las personas afectadas.

Una de ellas ha sido Ana María, con quien hemos hablado en 'Y ahora Sonsoles', que contrató a una constructora para hacer una reforma soñada por ella, pero que acabó siendo una pesadilla.

El estado en el que le devolvieron la casa no es para nada por lo que ella había pagado 10 mil euros, de un contrato que era de 32 mil. No tenía puertas, ni ventanas, e incluso le habían quitado el tejado.

Ella no se dio cuenta, sino que fue su amigo quien la avisó de lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente ella puso la denuncia e incluso intentó ponerse en contacto con el supuesto constructor, que le ponía excusas para no personarse. "Me dijo que se había cortado los dedos con una lata, que iría a ponerse puntos e iría, pero nunca apareció", ha asegurado. Tampoco le ha devuelto el dinero.

Después dejó de contestar al teléfono, pero ella fue a su casa a buscarlo y le dijeron que no vivía allí, aunque era mentira.

Gracias a los contactos de Ana María, ella sabe que el estafador sigue trabajando, a pesar de que no solo tiene su denuncia, sino que hay más gente afectada, en concreto al menos 10 personas. "No terminó ninguna obra", ha asegurado.

La justicia va muy lenta, y el primer juicio fue de una primera chica que denunció hace tres años. "Él se declara insolvente, pero le está pagando lo que le robó", ha contado. Pero esto no es todo, porque las cosas que se lleva de las casas las ofrece a otras personas.