Ana Duato, tranquila tras declarar ante el juez por el presunto delito de fraude: mantiene su inocencia

Ana Duato ha abandonado la Audiencia Nacional satisfecha y tranquila después de enfrentarse a una condena de 32 años de prisión. Durante media hora, la actriz ha defendido su inocencia y ha negado haber ocultado 1,9 millones de euros a Hacienda.

"Esos capítulos no los he declarado nunca porque no existen", ha asegurado, pues según ha dicho, ella no era la responsable de supervisar el movimiento de sus ingresos, sino que confiaba plenamente en un asesor de mucha reputación.

Se refiere a Fernando Peña, el dueño del despacho de abogados Nummaria. Ana Duato ha negado también el dinero que ingresó durante su época más gloriosa en la televisión y ha asegurado que cobraba exactamente lo mismo que su compañero de ficción.

Hacienda pedía 2,7 millones de euros a Imanol Arias, que salió en silencio sin responder a la prensa. El actor ha pactado con la Fiscalía y ha reconocido cinco delitos fiscales, pero a Duato todavía le queda una larga espera por delante.