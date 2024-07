Amenazada por su hermana con Diógenes: "Me ha llegado a tirar por las escaleras"

María Dolores y Dulce son dos hermanas que eran inseparables y ahora viven en conflicto. Su madre murió y les dejó en herencia una casa. Dolores se adueñó de ella, sin esperar que su enfermedad rompiese hasta la relación con su hermana.

Sufre esquizofrenia y no se medica, lo que la ha convertido en una persona muy conflictiva: "me tiene amenazada con un cuchillo" confiesa Dulce, quien no puede más con la situación. Incluso afirma que llegó a tirarla por las escaleras: "la empujó haciéndola caer al suelo y golpeándola esta la cabeza contra el suelo", señala una denuncia.

Los enemigos de María Dolores llegan hasta a ser sus propios vecinos, quienes también viven amenazados: "Orden de alejamiento tras agredir con arma blanca a una pareja", recoge una de sus condenas por agresión.

Sin embargo, este no es el único problema o conflicto que está generando María Dolores, quien acumula denuncias por el desorden y suciedad que acumula en la casa que le dejó su madre: "Así vive mi hermana, entre moscas, ratones, ratas, durmiendo encima de la basura", confiesa Dulce.

María Dolores no entra en razón y, Dulce, su hermana, pide ayuda para recuperar a la hermana que era entonces y también su vivienda: "Yo no sé qué hacer, mi hermana me ha llegado a tirar por las escaleras".

Desde Y ahora Sonsoles también hemos hablado con la otra parte, con María Dolores: "Tengo muchas cosas que tirar, por supuesto. A partir de ahí, ella es una persona que me amenaza y me insulta".

"No quiero saber nada de ella, estoy pendiente de que me concedan una orden de alejamiento" ha querido dejar claro, cuando María Dolores ha añadido que hay muchas órdenes solicitadas y denegadas.