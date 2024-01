Las alternativas saludables a las 'dietas milagro' para perder los kilos de más de la Navidad

La Navidad ya ha acabado y lo normal es haber subido de peso durante estas fiestas en las que comemos de más y nos movemos de menos. Luis Alberto Zamora nos ha explicado cómo podemos perder estos kilos y ha dejado claro que, si comemos bien, podemos perderlos en dos meses.

Eso sí, no hay que hacer caso a los remedios milagrosos. Perder medio kilo a la semana sería lo óptimo por motivos de salud y estéticos. El primero de ellos es que no activamos la defensa del cuerpo y el segundo es que conforme vamos adelgazando el cuerpo se va recolocando y no salen tantas estrías.

'Nutrimán' nos ha explicado para qué sirven en realidad los productos que intentan vendernos, sobre todo en estas fechas, para adelgazar.

Los diuréticos

Los diuréticos lo venden como para quitar los kilos, pero lo que hace es que estimula que perdamos líquidos y orinemos más, pero no va a hacer que adelgacemos más.

"Es verdad que a lo mejor en la báscula el número cambia, pero estaremos perdiendo líquido que recuperaremos en cuanto bebamos", ha dicho el nutricionista.

Además hay que tener cuidado con las infusiones y con tomarlas en exceso porque pueden generar desequilibrios hidroelectrolíticos, es decir, que cuanto más orinamos, más pérdida hay y se puede llegar incluso a la deshidratación.

Por eso, si nos sentimos hinchados o con retención de líquidos podemos tomar alimentos como la piña, la alcachofa o la cebolla. Con esto nos ahorramos dinero y conseguimos un efecto diurético más seguro y controlado.

Los saciantes

Los saciantes suelen ser pastillas de fibra que llegan al estómago, se hinchan y nos quitan ganas de comer, pero hay que tener cuidado porque también puede pasar que capten los nutrientes y generen mala absorción de nutrientes.

Para no tener hambre podemos comer, por ejemplo, huevo duro, que es una de las ayudas fundamentales si tenemos mucha ansiedad por comer, pues son muy saciantes, así como los yogures, que son ricos en proteínas, o también los alimentos ricos en fibra como los frutos secos.

Los laxantes

Muchas personas toman laxantes para adelgazar, pero el ir más al baño no tiene nada que ver con perder kilos. Además, tienen muchos peligros porque, si te acostumbras a ir al baño con ellas, después cuesta más hacerlo sin tomarlos.

Por otra parte, muchos laxantes tienen relación con un mayor riesgo de padecer cáncer de colon.

Si tenemos problemas para ir al baño podemos tomar kiwi en ayunas, zumo de naranja, salvado de trigo y, por la mañana, en ayunas, un vaso de agua tibia ayuda.

Los quemagrasas

Luis Alberto Zamora ha dejado claro que los quemagrasas no existen y, de hacerlo, se darían en hospitales.

"Hay que tener cuidado porque tienen muchos efectos secundarios", ha alertado. Por tanto, el único remedio para perder los kilos de más de las navidades es hacer deporte y comer sano.