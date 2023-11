¡No te lo pierdas!

Creamos con 'Nutrimán' el menú ideal y más saludable para los más pequeños de la casa: ¡Descúbrelo!

Los menús escolares en ocasiones no cumplen con los requisitos para que un niño se nutra, esté saludable y coma suficiente para no tener hambre. Además, la calidad de los alimentos no cumple los estándares en muchos casos. Por eso, Luis Alberto Zamora nos ha contado qué debe comer un niño para estar sano.