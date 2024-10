Alejo Stivel, antiguo productor de La Oreja de Van Gogh: "Apuesto que Amaia Montero vuelve"

Alejo Stivel, fundador del grupo Tequila, fue el productor del primer disco de La Oreja de Van Gogh. Más de veinte años más tarde, Alejo observa cómo la banda se desintegra.

El grupo publicaba el lunes un comunicado donde anunciaban la salida de Leire Martínez, su actual vocalista. Horas más tarde, ella aseguraba que no había autorizado el anuncio, por lo que la polémica está servida.

Según el productor, Amaia Montero tenía buena relación con los chicos de La Oreja de Van Gogh mientras estaba él, pero señala que pudo haber problemas: "Los egos se inflan como un globo hasta que se pinchan".

Aunque Amaia no se ha pronunciado acerca de su posible vuelta al grupo, todo son apuestas y Alejo no ha dudado en hacer la suya. "Me huele que Amaia va a volver", ha confesado ¿Estaremos ante un regreso de la artista?