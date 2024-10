Alejandro Sanz reaparece con un posible nuevo amor: ¿quién es Candela Márquez?

Alejandro Sanz acudió el 19 de octubre como invitado especial de David Beckham al partido de fútbol que se disputó en Miami. Sin embargo, todas las miradas fueron a parar a su acompañante: Candela Márquez.

La joven es una actriz española de 36 años y protagonista de exitosas series de televisión, tanto en nuestro país como en Latinoamérica, donde salta a la fama tras su interpretación en una reconocida telenovela.

No es la primera vez que ambos se dejan ver juntos en público. El 4 de octubre, durante la fiesta de Paco León, ambos se mostraron cómplices e ilusionados, así como lo hacen por redes sociales. "No se suele dejar ver con mujeres si no es algo serio", ha asegurado Pilar Vidal.

¿Será Candela Márquez la nueva pareja de Alejandro Sanz? ¿Volveremos a verles juntos?