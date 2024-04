Alejandra ha roto todos los estándares al ser aspirante a Miss Universo a los 60 años: "Tengo buena genética"

Alejandra acaba de hacer historia al ganar el certamen de Miss Universo a sus 60 años, algo que nunca antes había ocurrido. Ella es la primera mujer del mundo en conseguir la corona a esa edad, derribando así los estigmas que relacionan la belleza con la juventud.

Es periodista y abogada de profesión, y nunca pensó que pudiera dedicarse al modelaje. Fueron sus amigas quienes la animaron a presentarse al concurso al que normalmente se presentan jóvenes que no superan los 30 años.

Alejandra es amante de la vida sana y el deporte, y uno de sus objetivos es transmitir un mensaje: nunca es tarde y la edad no es siempre lo que pone en el DNI, sino que va más allá y no tiene que ser un impedimento.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con ella para preguntarle cuál es su secreto. "Yo tampoco tengo idea", ha dicho, aunque intenta comer sano, usar buenas cremas, tomar complementos alimenticios y hacer deporte.

Eso sí, ha confesado que duerme menos de lo que debería. "Ocho horas muy de vez en cuando", ha asegurado la modelo. Por supuesto, tiene buena genética pues sus tíos maternos fueron todos muy longevos, aunque por parte de su padre no tanto.

También considera importante tratar de alejarse de todo lo tóxico que hay alrededor, tanto lo físico como lo que no lo es. Además, ha confesado que no se ha sometido a ninguna operación estética, simplemente tratamientos no invasivos.