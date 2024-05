Alejandra Martos visita un plató de televisión por primera vez: "Es muy fácil ser hija de Raphael"

Alejandra Martos, hija de Raphael y Natalia Figueroa, ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles y ha pisado de esta manera por primera vez un plató de televisión.

No ha ido antes a televisión, ha dicho, porque la ocasión no se ha dado antes y no ha visto que tuviera sentido hacerlo hasta ahora. Con ella hemos hablado de sus padres, y es que Alejandra considera que es mucho más fácil ser hija de Raphael y Natalia Figueroa que restaurar un cuadro, su profesión.

Al artista, ha confesado, no le gusta que le llamen abuelo, pero sí le gusta la condición de serlo. "No le gusta la palabra", ha asegurado, por lo tanto los llaman por su nombre.

¿Quién es Alejandra Martos?

Alejandra Martos es hija de Raphael y Natalia Figueroa. Nació en 1974 fruto del amor de uno de los matrimonios más sólidos y estables de nuestro país.

Es la mediana de tres hermanos. Jacobo, el primogénito, es director de cine y estuvo casado con la actriz Toni Acosta. El pequeño es Manuel, dedicado al sector discográfico y formó su propia familia junto a Amelia Bono.

Alejandra es una auténtica heredera de los valores de esfuerzo y sacrificio que ha visto en sus padres y ha sabido desarrollar su propio camino al margen de sus apellidos. Eso sí, siempre ha tenido a su progenitor como referente.

En lo personal, Alejandra es madre de dos hijos, Manuela y Carlos, y fue precisamente Manuela quien convirtió en abuelo a Raphael en el verano de 2003.

Ahora, Alejandra ha dado un paso al frente dispuesta a dejar de ser la hija menos mediática de Raphael y Natalia Figueroa y es la protagonista de una campaña de una marca de bolsos en la que ejerce de flamante modelo.