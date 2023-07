Alberto Chicote nos habla del control de los catering para las bodas

Se casa Tamara Falcó, pero no es la única afortunada. Ante este 'boom' de celebraciones de boda, son muchos los que tratan de sacar beneficio económico.

Por eso, Alberto Chicote se ha pasado por el plató de 'Y ahora Sonsoles' para hablarnos sobre el control de catering en las bodas, coincidiendo además con el estreno de su nuevo episodio de '¿Te lo vas a comer?' en La Sexta.

Como ha explicado el cocinero "cuando vas a celebrar una boda tienes mucha oferta", y es que muchas veces no sabes cuales son los parámetros que hay que controlar optas por el más barato. Esto puede llevarnos a una visita a urgencias.

Entre las claves para contratar un catering debe pedir un registro sanitario, y que "te garanticen que saben lo que hacen".

Además, Chicote recomienda visitar las instalaciones de donde se llevará a cabo el menú.

En referencia a la boda del año, la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva estará detrás Eneko Atxa, el chef de cinco Estrellas Michelín. Chicote lo ha definido como "un máquina que es de lo mejorcito del país".

Como te contamos en el programa, entre los detalles de la boda, conocemos las cifras que ingresará el Hotel Mandarín Ritz, donde se alojarán 400 invitados.

Más allá de estas cifras, Chicote contó de forma anecdótica que cuando "me he casado dos veces y la boda me la cociné yo".