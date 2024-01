Ainhoa, la víctima del acosador de Sóller, vive con miedo a que su agresor y vecino quede en libertad

Una chica de 24 años ha denunciado que su vecino de toda la vida le está acosando. Se trata de un hombre de 50 años que tiró su puerta a patadas después de semanas intentándolo cada noche.

Unos hechos que han convertido la vida de esta joven, que tiene un bebé, en una pesadilla.

Su acosador es, además, un viejo conocido para los agentes, pues él es quien se atrincheraba en su casa y tomaba como rehén a su madre de 85 años cuando la Guardia Civil acudía a su vivienda acusado de agresión sexual.

Este vecino fue detenido y se encuentra en prisión, pero su víctima tacha los días del calendario con miedo a que pronto quede en libertad y su vida vuelva a ser un tormento.

El acoso, ha explicado Ainhoa, comenzó a raíz del fallecimiento de su padre. Empezó a visitarlos y un día fue en dos ocasiones, uno de ellos se sentó a su lado. "Empezó a meterme mano", ha explicado.

Esa misma noche, él le pegaba a la puerta de manera constante, pero ella no abría. De repente, a la una de la madrugada, intentó abrir la puerta. La policía les dijo que pusieran una denuncia, pero ella no lo hizo por miedo y esperaba que en un par de días se pasara, pero no fue así.

"Yo no salía a la calle", ha confesado. Unos días más tarde volvió a su casa armado y destrozó la puerta. Aunque llamaron a la policía para que hiciesen algo, los agentes le dijeron que tenían que poner la denuncia.