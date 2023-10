Las agresiones a médicos han aumentado un 20%: "Me amenazó de muerte y me persiguió hasta arrinconarme"

Un nuevo caso de agresión médica ha tenido lugar en Montijo, donde el centro de salud ha denunciado un ataque con gas pimienta que un paciente activó mientras esperaba a ser atendido.

Como consecuencia, numerosos sanitarios tienen las vías respiratorias afectadas y el centro de salud tuvo que paralizarse durante horas.

Esta es solo una de las casi 14 mil agresiones que sufren los médicos cada año en España, un dato alarmante, pues los ataques han aumentado un 20% en el mismo periodo.

"Tenemos plantillas cogidas con alfileres"

En un solo día, se han llegado a registrar hasta 36 brutales ataques a médicos: empujones, puñetazos, amenazas e insultos son los más frecuentes.

Javier Caracuel lleva 30 años sufriendo estas agresiones, y la última y la más grave ocurrió hace unos meses.

La denuncia del doctor Javier Caracuel

Javier Caracuel, médico, ha recibido amenazas de muertes y una agresión física en el mes de enero. Un paciente ingresado y con el que ya había hablado antes, estaba en ayunas a la espera de una posible intervención.

A la hora de la visita, el familiar que le acompañaba empezó a increparle verbalmente, y, de pronto, ha explicado, el médico empezó a perseguirle por el área de observación.

Finalmente, le alcanzó, le cogió de la camisa y en el forcejeo cayó hacia atrás y se hizo daño en la cadera y el hombro.

Esta no es la única amenaza que ha recibido. "Nunca le he prestado atención y he continuado el trabajo", ha dicho, pero esta ocasión fue diferente e incluso le afectó psicológicamente.

El motivo del incremento de agresiones a médicos

En cuanto al motivo, cree que ha habido un maltrato crónico del servicio a los médicos, y esto ha hecho que haya menos profesionales para atender y provoque más crispación en los pacientes. "Tenemos plantillas cogidas con alfileres", ha dejado claro.

Y es que no dan a basto, ha dicho, no solo en cuanto a los materiales sino también debido a las condiciones, ha asegurado.