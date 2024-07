La abuela de Alfredo se gastó el dinero de su madre cuando estaba en coma: "Se llevaron 500.000 euros"

En marzo de 2015, la madre de Alfredo fue víctima de un atropello por el que quedó en coma en estado vegetativo crónico. Estaba totalmente incapacitada, por lo que la justicia le concedió la tutela a su madre, abuela de sus hijos de 7 y 2 años.

Dos años después, la abuela pidió el divorcio y dejó sin nada a Alfredo y a su padre, con tan solo una pensión para los niños. Pasaron de tener una vida acomodada a tener que recurrir a un banco de alimentos para sobrevivir.

La madre de Alfredo falleció en 2016, cuando él ya era mayor de edad, por lo que comenzó la lucha por recuperar la herencia. Sin embargo, su abuela se había gastado e dinero de su madre durante los 10 años que estuvo bajo su tutela.

En total, más de medio millón de euros en gastos que no ha podido justificar y que ahora va a tener que devolver. Además, ha sido condenada a 3 años de prisión.

En Y ahora Sonsoles hemos recibido la visita de Alfredo, que nos ha contado que al año de estar su madre en coma se empezaron a percatar de que se estaban llevando dinero. "Mi tía pasa de un barrio humilde a un chalet con piscina", ha dicho.

Sin embargo, ella no ha sido condenada, sino que solo ha sido su abuela. Alfredo ahora no tiene contacto con su familia, desde hace 10 años, y ha asegurado que ya no los conoce.

Hemos podido hablar con Sara, una prima de Alfredo, que tiene una versión completamente distinta. Ha dejado claro que es una venganza orquestada por el padre de Alfredo y que es a él a quien tienen que pedir explicaciones.