La primera bofetada que recibió Bárbara Rey de Ángel Cristo: “No sabía lo que estaba pasando”

Bárbara Rey y Ángel Cristo vivían su mejor momento gracias al número de Barbara con los elefantes que les estaba haciendo ganar una gran fortuna.

Pero todo estaba a punto de cambiar. Los celos de Ángel Cristo eran cada vez mayores. Bárbara volvía a Alicante, Bárbara se encontró con Paquirri en el aeropuerto y el torero felicitó a la vedette por su matrimonio.

Al llegar a casa, Bárbara se lo comentó a su marido y fue entonces cuando llegó el primer golpe: “Fue la primera vez que me dio una bofetada y me tiró al suelo. Me dijo que iba a Madrid a verme con mi amante. Yo no sabía que estaba pasando”, asegura.

José Manual Parada asegura que Ángel empezó con muchos celos al poco tiempo de casarse: “Los celos son enfermizos”, resalta.

Por su parte, Chelo piensa que Ángel veneraba físicamente tanto a Bárbara que se le fue la cabeza: “No me dio nunca libertad para nada. No podía mirar a nadie que trabajase en el circo”, explica Bárbara.

Y es que Ángel no confiaba para nada en ella: “Empezó a rechazarme en la cama, con una inseguridad tan absoluta…”, asegura Bárbara.

Y así fue como empezó la mayor pesadilla de Bárbara Rey y esto solo era principio.