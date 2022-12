Roberto Brasero despide el año por todo lo alto tocando en un 'concierto' navideño de la Film Symphony Orchestra

Roberto Brasero ha despedido el año por todo lo alto. El presentador de Tu Tiempo ha brindado con los espectadores y se ha vestido de gala para el último programa del 2022, pero para que fuese una despedida del año completa faltaba la música. Por ello, ha conectado con el Auditorio Nacional de España para hacerlo acompañado de la Film Symphony Orchestra.

Así, ha dado paso al concierto de Año Nuevo de Tu Tiempo. Constantino Martínez-Orts, director musical de esta orquesta, ha acompañado a Roberto Brasero y le ha explicado que la forman "casi 100 personas" en este día para ofrecer una pieza a los espectadores del tiempo de Antena 3. Lo han hecho junto con el coro de jóvenes de Madrid. Brasero se ha confesado "abrumado" de estar entre tantos músicos.

La Film Symphony Orchestra se encuentra ahora con la gira 'Krypton' para ofrecer al público las mejores bandas sonoras de las películas de héroes como Spiderman, Capitán América, Vengadores o El Último Mohicano. Sin embargo, a unas horas de despedir este 2022, el menú musical ha cambiado un poco.

La banda ha interpretado "algo más navideño" y nos ha transportado a un clásico de la Navidad: la película 'Solo en Casa' (1990). Dirigidos por Constantino han tocado una "pieza preciosa" de John Williams llamada 'Somewhere in my memory' ('Algo en mi memoria').

Brasero se une a la Film Symphony Orchestra

Roberto Brasero ha querido que esta canción estuviera dedicada a todos aquellos que están solos en casa durante estas fiestas y a los que la tele también les hace compañía. El presentador de Tu Tiempo ha deseado que el público disfrute de la música, pero no solo eso, sino que se ha unido a la banda tocando percusión con un triángulo y así lo han podido ver los espectadores de Tu Tiempo durante este particular concierto.

"Que disfrutemos de todo este año que tenemos por delante, traerá cosas buenas. Este año para nosotros ha sido fantástico, cada vez más, y les damos las gracias a todos los que nos ven a diario", ha afirmado Roberto Brasero antes de dar paso a la Film Symphony Orchestra. "Esto va a ser nuestro regalo de Reyes y nuestro regalo son los que nos ven a diario. Para todos vosotros, cerramos el año con música y que el que viene nos traiga todo lo mejor. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Música!", ha expresado Roberto Brasero, que volverá con las pilas recargadas después de Reyes.