Una ciudad romana emerge gracias a un radar

Gracias a un radar de penetración en el suelo conocemos este antiguo enclave. Según relata uno de los arqueólogos encargados del proyecto: La ciudad tiene grandes muros de piedra a su alrededor. Lo que se puede ver es el plano completo de la ciudad romana desde los cimientos hasta las diferentes fases de los edificios.

Descubrimos un balneario, un mercado, un templo y una extensa red de tuberías de agua de esta ciudad que era la mitad de grande que Pompeya. El complejo de baños descubierto presentan una arquitectura más compleja de lo que se esperaría en una ciudad pequeña como ésta.

El radar obtiene una serie de imágenes a diferentes profundidades. Según Martín Millet, alrededor del borde de la ciudad, hay una especie de curva o carretera. A lo largo de ese camino hay toda una serie de templos diferentes y grandes edificios públicos, el tipo de cosas que normalmente no ves. Cuando cavas, tiendes a hacerlo en el centro, no en los bordes. Sin embargo, gracias a la tecnología de radar, que permanezcan bajo tierra ya no es un obstáculo para estudiar en profundidad estos tesoros arqueológicos.