Rudy Black irrumpe en el plató como Anastacia con la canción ‘Paid my dues’

ACTUACIONES GALA 9 | RUDY BLACK

Todo el mundo moviendo las caderas al ritmo de Anastacia, porque Rudy Black ha llegado pisando fuerte a la novena gala de ‘Tu cara no me suena todavía’ para seducirnos con la interpretación de ‘Paid my dues’ y, como se suele decir, esta doble de Anastacia ha sido el alma de la fiesta. ¡Arriba Rudy Black!