Amaral, Luz Casal, Michael Jackson y Stevie Wonder, entre las próximas actuaciones de 'Tu cara no me suena todavía'

AVANCE | GALA 8

La próxima gala de 'Tu cara no me suena todavía' quiere superarse aún más y por eso, traerá muchas más sorpresas. Las próximas actuaciones estarán protagonizadas por Amaral, Luz Casal, Michael Jackson y Stevie Wonder, entre otras interpretaciones. ¡Estamos deseando de que llegue el próximo viernes!