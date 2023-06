The Animals posee a Alfred García con ‘House of the rising sun’

Cuando Alfred García se mete en un papel, lo hace al máximo. Por eso le ha salido tan bien su imitación de The Animals con ‘House of the rising sun’. El concursante ha entrado en ‘la casa del sol naciente’ para sorprender con un tema que vuelve a estar de moda gracias a TikTok.

Con una estética años 60, Alfred ha superado un reto bastante exigente. Ha conseguido recordar la voz de Eric Burdon, muy rasgada y completamente diferente a la suya. También ha logrado transmitir la serenidad, incluso languidez, de la banda con este tema, demostrando que es un auténtico animal escénico. ¡Dale al play!

Cada noche en ‘Tu cara me suena’ es una montaña rusa de sensaciones… y de ritmos. Por eso, Alfred ha sido el contrapunto de Josie, que ha imitado a Daddy Yankee con su ‘Limbo’.

El concursante ha claudicado ante el estilo del rapero y también ante su reguetón para montar un auténtico espectáculo en el plató acompañado de todos los bailarines. ¡Brutal!