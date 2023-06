Andrea Guasch se proclama ‘Carmen de España’ en su precioso homenaje a Carmen Sevilla

Andrea Guasch ha afrontado uno de sus mayores retos personales en ‘Tu cara me suena’. No le ha requerido grandes dotes de baile como Chanelni tampoco un cambio de sexo como Jerry Lee Lewis. Sin embargo, es la primera vez en su vida que ha cantado copla, y lo ha hecho con todo el cariño del mundo para rendir un precioso homenaje a Carmen Sevilla.

La concursante se ha puesto peineta y una flor en el pelo para salir al escenario y proclamarse ‘Carmen de España’. Sin duda, ha conseguido ese punto de picardía con ternura y con chispa que tenía la artista en su juventud. También ha sido capaz de transmitir esa dulzura permanente en su sonrisa y en su mirada.

Aunque Lolita ha sido después bastante crítica respecto a la voz, lo cierto es que Andrea ha estado conquistadora con este maravilloso pasodoble. Una vez más, se ha notado su trabajo y su talento para hacer un número lleno de nostalgia. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Ha sido una noche de homenajes y también de grandes visitas. Uno de los mejores regalos de esta gala ha sido volver a disfrutar del talento y el humor de Silvia Abril.

Esta vez ha regresado para actuar con Susi Caramelo: se han convertido en una exuberante RuPaul y en un inquieto Elton John. Su ‘Don't go breaking my heart’ entra directo a la clasificación de números más alocados en la historia de ‘Tu cara me suena’.