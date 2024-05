Todos los retos de la Gala 8: Pablo Alborán, Ptazeta y la visita de “una estrella”

Tan bien lo están haciendo los concursantes de Tu cara me suena 11 que el pulsador está teniendo muy complicado elegir los nuevos retos. Sin embargo, se lo ha puesto bastante complicado a todos para la Gala 8. Promete y mucho el número de Supremme de Luxe, que se convertirá en Gloria Trevi tras sumar su primer triunfo como Despistaos.

Una de las transformaciones más sorprendentes será la de Julia Medina para meterse en la piel, en los músculos y en la voz de Pablo Alborán. También Conchita afrontará una caracterización llamativa para convertirse en Ptazeta.

Quien no se ha resistido a hacer un spoiler es Miguel Lago, que tendrá que invitar a una amiga para imitar a Ricchi e Poveri. “Me voy a traer a una estrella de Operación Triunfo”, ha revelado. No será la única visita porque a David Bustamante le ha tocado un Original y copia con Sin bandera.

En la Gala 8 veremos actuaciones tan variopintas como Pink, Neil Diamond, Silvia Abril… ¡y Jack Black! Tras el numerazo de Bustamante como Ryan Gosling, parece que Hollywood seguirá muy presente en Tu cara me suena 11. ¡Descubre todos los retos en el vídeo!