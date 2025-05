Las condiciones de Timothée Chalamet y Kylie Jenner para que su relación funcione: ¿irán juntos a la MET Gala?

¿Alguna vez te has preguntado por qué no aparece Timothée Chalamet en el perfil de Instagram de Kylie Jenner? ¿O por qué no ha aparecido en el reality show de las Kardashian? La razón la acaba de desvelar el periódico británico Daily Mail.

Según una fuente anónima consultada por este medio, la pareja habría acordado una serie de condiciones al inicio de su relación para asegurarse de que esta funcionara. Entre ellas, estaría la petición del actor francoestadounidense de no aparecer ni en el show familiar ni en las redes sociales de la empresaria.

"Timothée dejó claras sus intenciones desde el principio de que no quería ser nunca un accesorio", reveló la fuente del Daily Mail, por eso hasta la fecha solo los hemos visto como pareja en grandes eventos.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Oscar | Gtres

La exposición de la vida privada de Kylie Jenner

A pesar de que Kylie es ahora una empresaria de éxito, también es una personalidad de televisión estadounidense y una figura influyente en las redes sociales, donde acumula casi 400 millones de seguidores en Instagram, y 57 en TikTok. En todas estas plataformas, la pequeña del clan Kardashian ha expuesto su vida desde pequeña, y el actor no parece estar dispuesto a vincular su nombre a este mundo. Su carrera como intérprete está siendo un éxito, por lo que es razonable que no quiera desviarse de su camino: "Tiene la carrera con la que soñaba y está locamente enamorado. Tampoco quiere estropearlo".

"Sería desgarrador. Ambos saben que si él empezara a salir en el reality, entonces no funcionaría", señaló el informante del Daily Mail. Y parece tener toda la razón, puesto que la pareja lleva dos años de relación y, por lo que hemos podido ver, está funcionando de maravilla.

"No vemos a Kylie publicando su relación con Timothée, y eso es porque ella quiere mantenerlo cerca. Lo quiere y ven un futuro juntos. Así que, si mantenerlo fuera de sus redes sociales funciona, entonces ella seguirá haciéndolo", aseguró otra fuente.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet en el festival Coachella 2025 | Gtres

¿Irán juntos a la gala MET?

Todas estas declaraciones de varias fuentes anónimas del periódico británico salieron a la luz en vísperas de la gala MET, una fiesta de la moda y el arte que las hermanas Kardashian-Jenner nunca se pierden. ¿Aparecerán juntos Kylie y Timothée este 5 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York? Y si es así, ¿cómo irán vestidos?

Recordemos que el dress code de la Met Gala 2025 se titula Tailored for You (Confeccionado a tu medida) y está inspirado en la moda masculina. Una temática que, tal como comentaron los organizadores del evento benéfico, está "pensada con la intención de proporcionar orientación e invitar a la interpretación creativa" para reflejar el estilo personal de cada uno de los invitados.

¿Habrá ayudado el actor a la celebrity a elegir traje? En unas horas lo descubriremos.