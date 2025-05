Dylan O'Brien, muy criticado por su hermano trans por falta de apoyo: "No me ha hablado en más de un año"

Dylan O'Brien se ha visto envuelto en una inesperada polémica familiar después de que su hermano trans, Julz O'Brien, lo haya señalado públicamente por no estar presente en su vida y de no brindarle el apoyo que necesita.

Julz, que se identifica como trans masculino y utiliza los pronombres "he/they", ha hecho las declaraciones en los comentarios de una publicación de Instagram de Gay Times, donde se hacían eco de una entrevista de Dylan en Vulture donde hablaba sobre su vínculo con su hermano y la influencia positiva que había tenido en su vida personal y profesional. Pero la respuesta de Julz ha dejado claro que su experiencia ha sido muy distinta.

Dylan aseguraba al medio que estaba "muy agradecido" con tener un "hermano no binario" y mucha gente queer en su vida personal porque había "profundizado su experiencia" en ese mundo.

Julz, por su parte, ha aclarado en los comentarios que no es una persona no binaria, como muchos medios han reportado, y ha contado que lleva más de un año sin tener ningún tipo de contacto con el actor. Según ha dicho, Dylan ni siquiera lo ha felicitado por su cumpleaños ni mostró interés cuando se sometió a una cirugía de afirmación de género. "Me rompió el corazón", escribió Julz. También ha reprochado que usen su imagen sin etiquetarlo o sin su permiso.

Lo más llamativo es que Julz ha explicado que antes tenían una relación muy cercana, lo que hace aún más doloroso este distanciamiento.

Hasta el momento, Dylan no ha respondido públicamente a las acusaciones, aunque continúa promocionando su nueva película Ponyboi, un drama queer que explora temas de identidad de género. El film, que llegará a los cines el próximo 27 de junio, ha sido elogiado por su enfoque inclusivo, aunque ahora muchos se preguntan si su compromiso con la comunidad LGTBIQ+ es tan sólido como aparenta.