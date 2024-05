Triunfo de Supremme de Luxe e imitaciones de película en la gala más canalla de Tu cara me suena 11

Los concursantes de Tu cara me suena 11 han estado más gamberros que nunca en la Gala 7. La culpa la tiene Chenoa por el regalo que le ha hecho a Valeria Ros: una mofeta que ha puesto el plató patas arriba porque no ha parado de sonar el éxito ‘Pedro’ de Raffaella Carrà. Sin embargo, la más canalla de la noche ha sido Supremme de Luxe y precisamente por eso se ha llevado su primera victoria, rompiendo la hegemonía que hasta se repartían Raoul Vázquez, Julia Medina y David Bustamante.

A Supremme la hemos visto como nunca: roquera, con la voz rasgada y totalmente cañera. En un cambio de registro radical, ha hecho de Despistaos junto con el propio grupo. Tanto por la caracterización como por la voz, ha sido realmente difícil distinguir entre Daniel Blesa y Dani Marco. La apoteosis ha sido completa cantando ‘Física o química’, un himno generacional que ha puesto a saltar a todo el público.

El plató ha estado especialmente activo en esta gala y tanto revuelo lo ha provocado un mapache, el que se convirtió en viral por la canción ‘Pedro’ de Raffaella Carrà. Chenoa le ha regalado uno de peluche a Valeria Ros tras su número y, sin duda, ha dado mucho juego durante todo el programa. Cada vez que la cómica levantaba el mapache, sonaba el estribillo y todos se ponían como locos a bailar.

La gala ha tenido más acento italiano porque Juanra Bonet incluso ha cantado en este idioma. El cómico ha imitado a Pino D’Angiò con la canción ‘Ma quale idea’ y lo ha hecho tan bien que se ha quedado a un paso de convertirse en el campeón de la gala. ¡Ni él se lo creía! Al final va a tener razón Àngel Llàcer cuando dice que pude ganar. Lo cierto es que, más allá de su inevitable toque de humor, ha calcado la voz grave y su estilo seductor. ¡Irresistible!

Todo ha salido de cine en esta noche. Miguel Lago ha estado maravilloso con su homenaje a Mary Poppins y lo ha hecho ‘Con un poco de azúcar’. La voz de Julie Andrews era inalcanzable para el cómico pero le ha puesto afinación y mucho cariño. De película ha estado también Julia Medina, en su caso como Demi Lovato. Se ha adentrado en Camp Rock y allí se ha encontrado con su Joe Jonas, papel que le ha quedado perfecto a DePol. Han sido la viva imagen del amor adolescente cantando ‘This is me’.

Sin embargo, el Oscar a la mejor interpretación de la gala se la merece David Bustamante. Su desafío ha sido triple: imitar a Ryan Gosling con su número ‘I’m just Ken’, enamorar de rubio y con un look totalmente rosa estilo Barbie y, sobre todo, cantar en inglés. ¡Hollywood llama a sus puertas!

Nunca falta el toque latino en Tu cara me suena y de eso se han encargado Raoul Vázquez, impecable como Elvis Crespo con su merengue ‘Píntame’, y Raquel Sánchez Silva, con un increíble parecido a Geri Halliwell. La presentadora ha calcado el intento flamenco de la ex Spice Girl con ‘Mi chico latino’. Del descaro y la provocación se ha encargado Conchita, que sigue pisando fuerte y ha disfrutado con la puesta en escena como Kesha con ‘Tik tok’como Kesha con ‘Tik tok’.

El broche lo ha puesto, una vez más, el invitado. Valeria Vegas se ha marcado unas sevillanas al estilo Martirio. ‘Las mil calorías’ pedía mucha actitud, aún más teatralidad y una dicción perfecta. La periodista ha demostrado que tiene mucho arte para imitar.

Para terminar la gala, Supremme ha vuelto a cantar ‘Física o química’, esta vez sin el grupo Despistaos pero rodeada por todos sus compañeros. Ha conseguido la victoria que ya llevaba semanas mereciéndose, un premio a su versatilidad, a su talento y a su compromiso con Tu cara me suena.