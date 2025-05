Roberto Leal emula a los coaches de La Voz: ¿se gira con Eva González cantando ‘Bailar pegados’?

Si alguien sabe de talentos, esa persona es sin duda Eva González. En primer lugar, los ve pasar por los diferentes formatos de La Voz, entre ellos La Voz Kids, cuya nueva edición acaba de estrenarse en Antena 3. Y, en segundo lugar, la propia presentadora es una mujer talentosa. ¿También en la música? En Pasapalabra, ha repetido victoria a la primera en La Pista. En el anterior programa ganó gracias a El Arrebato.

En esta ocasión, los cinco segundos llevan el sello de Sergio Dalma. Eva ha reconocido a la primera el icónico ‘Bailar pegados’. ¡Incluso se ha atrevido a rasgar la voz! Animado por el momento, Roberto Leal ha pedido a realización que pinchara su plano: ha dado un golpe en la mesa y se ha girado al estilo de los coaches. “He hecho La Voz, por si no se me ha entendido”, ha querido aclarar.

Además de los cinco segundos, Eva se ha llevado el libro de Pasapalabra. No obstante, en un acto de generosidad, se lo ha regalado a su rival, a Sergio Mur, que es el único de este cuarteto de invitados que aún no lo tenía. A todo esto, con esa imitación de Sergio Dalma, ¿Eva debería ir a su propio programa o a Tu cara me suena? ¡Dale al play!