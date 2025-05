“Yo le admiro muchísimo”: Mikel Herzog Jr. responde a las bonitas palabras que Àngel Llàcer le dedicó tras su imitación

Mikel Herzog Jr. ha hecho historia con su imitación de India Martínez en Tu cara me suena. El concursante ha conseguido traspasar las pantallas con la emoción que le ha puesto a ‘Vencer al amor’ y ha hecho llorar al mismísimo Àngel Llàcer.

“No me esperaba que Llàcer se emocionara de esa manera y me ha emocionado mucho porque yo le admiro muchísimo”, nos ha confesado Mikel Herzog Jr. durante la grabación de la gala y después de hablar con el presidente de la mesa del jurado.

“Sufrí mucho cuando le pasó lo que le pasó”, nos ha contado también el concursante. Mikel Herzog Jr. se ha emocionado con él porque sabe lo mal que lo pasó y para él es un regalo poder trabajar con él.

Àngel Llàcer también nos ha querido explicar por qué se ha roto tanto con esta imitación. “Hay momentos que solo se viven una vez. Ha sido espectacular, muy emotivo”, ha recalcado. ¡Dale play al vídeo de arriba y escucha todo lo que nos ha contado!