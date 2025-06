“Lo que tú has hecho hoy es muy difícil”: Lolita poner en valor el esfuerzo que Mikel Herzog Jr. ha hecho para imitar a Pitingo

Mikel Herzog Jr. ha sido el encargado de cerrar las imitaciones de los concursantes de la décima gala de Tu cara me suena. El cantante se ha metido en la piel de Pitingo y ha sorprendido con una vibrante interpretación de ‘Killing me softly with his song’.

“Lo que tú has hecho hoy es muy difícil porque Pitingo mezcló, con mucha sabiduría, el soul con el flamenco”, ha querido puntualizar Lolita en la valoración de la actuación de Mikel Herzog Jr.

“Yo me acuerdo de que cuando imitaste a India Martínez te dije que el deje flamenco se tiene o no se tiene, pero lo que has hecho tú hoy, chapó”, ha continuado explicando la cantante, dejando claro que había sido una de sus actuaciones favoritas de la noche.

Chenoa ha suscrito las palabras de su compañera y ha dejado claro que la competición se está poniendo muy seria porque el nivel está muy alto y cada vez es más difícil puntuar. ¡Escucha todo lo que le han dicho en el vídeo de arriba!