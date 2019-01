1

Jordi Coll sorprende como Will Smith en 'Getting jiggy wit it'

¡Nunca habíamos visto esta faceta de nuestro Jordi Coll sobre el escenario de 'Tu cara me suena'! Con mucho swag como Will Smith, el actor nos ha dejado sin palabras una semana más. Ha calcado todos y cada uno de los pasos de baile del tema 'Getting jiggy wit it' y nos ha hecho mover las caderas. ¡Qué ritmazo Jordi!