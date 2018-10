¡Vota por la mejor actuación de la tercera gala de la séptima edición de 'Tu cara me suena'!

1

Mimi realiza una mágica actuación de ‘It’s oh so quiet’ como Björk

Mimi ha llegado a la tercera gala de 'Tu cara me suena' totalmente transformada en la artista islandesa Björk. Con vestido naranja y peluca negra, la concursante ha desfilado por todo el escenario para hacernos una mágica interpretación de 'It’s oh so quiet'. ¡Alucinante!