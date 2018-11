4

La potente e increíble actuación de Soraya Arnelas convertida en Rihanna

Nuestra Soraya ha sacado toda su fuerza para hacer una actuación que es fura fantasía en el escenario de ‘Tu cara me suena’. Rihanna es una de las artistas más imitadas de la historia del programa pero Soraya lo ha bordado. Nos ha sacado a bailar con ‘Where have you been’ de la cantante barbadense. ¡Bravo Soraya!