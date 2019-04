Los concursantes de 'Tu cara no me suena todavía': "Si quieren, volvemos a hacer alguna actuación"

VISITARON EL PLATÓ DE 'TU CARA ME SUENA' EN LA PRIMERA GALA

En el comienzo de la sexta edición de 'Tu cara me suena', algunos los concursantes de 'Tu cara no me suena todavía' han visitado el plató para confesar sus expectativas y además, venir en representación de sus compañeros para pedir un regreso al programa. ¿Serán capaces de volver?