Melani, nerviosa y emocionada a partes iguales ante su debut en Tu cara me suena: “Me da mucho miedo”

Tu cara me suena 12 está a punto de llegar a Antena 3 y los concursantes de esta edición ya se encuentran inmersos en esta divertida e intensa aventura que, un año más, promete regalarnos a los espectadores emociones fuertes.

La benjamina de esta edición es Melani, la cantante que representó a España en el Festival de Eurovisión Junior 2019 y que con tan solo 17 años cuenta con una extensa y exitosa trayectoria. La joven ha aceptado el reto de participar en Tu cara me suena 12 porque es “fan del programa desde pequeñita” y tiene todo lo que le gusta: cantar, baila, actuar y mucho humor.

“Nunca he imitado a nadie”, nos ha confesado Melani al preguntarle cómo afronta este nuevo reto. Para intentar esconder su voz en los artistas que le salgan en el pulsador, la cantante nos ha recalcado que no tiene una técnica concreta, que está dispuesta a probar diferentes opciones.

¿Cuál es el punto fuerte de Melani como concursante de Tu cara me suena? Ella lo tiene claro: “Tengo muchísimas ganas de que me pongan lo que sea y de intentar sacarlo”. ¿Quieres saber qué artista quiere que le salga en el pulsador y quién no le haría ninguna gracia? ¡Descúbrelo dándole al play al vídeo de arriba!