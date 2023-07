De Marisol al 'Chihuahua', las actuaciones más divertidas de 'Tu cara me suena 10'

La décima edición de 'Tu cara me suena' está llegando a su fin y no podemos evitar sentirnos tristes por ello. Los concursantes nos han regalado momentos absolutamente mágicos a lo largo de las galas y han hecho imitaciones dignas de calificar como 'oro puro'.

Muchas de las actuaciones nos han tenido con las lágrimas en los ojos, aunque no siempre por los mismos motivos. El humor ha vuelto a ser uno de los grandes protagonistas esta temporada y, en más de una ocasión, hemos llorado de la risa con nuestros concursantes.

Agustín Jiménez ha sido uno de los responsables de que esto ocurriese. En todas sus interpretaciones, la comedia estaba presente y en lo que restaba de gala, aprovechaba cualquier momento para sacarnos una sonrisa.

A pesar de haberse llevado muchos 4 y de haber quedado en última posición esta temporada, Agustín ha sido un concursante muy completo. Recordemos que estuvo a punto de alzarse con la victoria en una gala... ¡Y precisamente con una de sus actuaciones más divertidas! Todavía no nos quitamos de la cabeza a José Luis Perales con David Fernández y Juanra Bonet.

No podemos hablar de comedia y no hacer una mención especial a la gran Susi Caramelo. Para ella, 'Tu cara me suena 10' ha sido un campamento: se ha divertido, nos ha hecho reír, nos ha enseñado a no tener vergüenza y ha disfrutado de cada momento.

Con el paso de las galas, nos dimos cuenta de que era imposible ver a Susi seria en alguna de sus imitaciones. Pero eso es algo que agradecemos. Peppa Pig, Marisol o la versión española de Katy Perry, se llevaron un 12 en nuestros corazones.

Aunque Agustín y Susi han sido los reyes de la comedia esta temporada, los demás concursantes también nos han regalado momentos tronchantes. Gracias a la casilla 'Original y copia' del pulsador, pudimos disfrutar de una actuación memorable de Nil Moliner con Miriam Rodríguez. ¡Qué buen rollo nos transmitió esa 'Libertad'!

Otro de los grandes momentos que nos regaló esa casilla del pulsador fue el de ver a David Civera por partida doble. El representante de de España en Eurovisión en 2001 acompañó a Alfred García en su actuación y sacó su lado más canalla y divertido. ¡Pedazo de show se marcaron!

Jadel nos dejó completamente impactados con su imitación de Duffy, con la que se llevó al triunfo en esa gala. El cantante estaba irreconocible con este cambio de sexo y su voz era prácticamente igual a la de la intérprete de 'Mercy'. Pero sin duda, lo mejor fue el papel de mujer empoderada y seductora que adquirió durante el resto de la gala.

A pesar de centrarse en hacer su imitación lo más correcta posible, Merche siempre buscaba 'salirse del personaje' durante un momento de la actuación para animar al público. En la segunda gala ya vimos que apuntaba maneras con su interpretación de Natti Natasha que nos hizo a todos levantarnos de la silla. ¡Necesitamos una compañera de fiesta como Merche!

Andrea Guash ha bordado prácticamente todas las imitaciones que ha hecho esta temporada, pero eso no quita que también nos haya hecho reír y nos hayamos animado con ella. La actriz y cantante nos recargó las pilar interpretando 'Physical' de Dua Lipa. ¡Así cualquiera se anima a hacer ejercicio!

¡Qué placer fue volver a ver en el escenario de 'Tu cara me suena' a María Peláe! La concursante de la pasada edición volvió al programa para acompañar a Anne Igartiburu en su actuación y debió de darle suerte, ya que fue una de las más brillantes de la presentadora. Las dos estuvieron sueltas, simpáticas y rompedoras.

¡Y cómo no mencionar a Josie! El sí que ha sido el alta de la fiesta en más de una ocasión. Es el concursante que todo programa querría tener: divertido, resolutivo, trabajador... ¡Lo tiene todo! Nunca nos olvidaremos de pedazo de actuación que se marcó con Britney Spears. No se llevaría grandes puntuaciones, pero esa sí que fue una imitación para devolvernos a la adolescencia.

Disfrutar de estos nueve concursantes esta temporada ha sido todo un lujo y, aunque vayamos a echarlos mucho de menos, siempre podremos poner estas actuaciones para alegrarnos el día. Aunque todavía nos queda lo mejor... ¡La gran final el próximo viernes a las 22:00h!