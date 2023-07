El premio especial para Agustín Jiménez: por sus risas y su talento pese a quedar último en ‘Tu cara me suena 10’

De la misma manera que hay ya finalistas de la décima edición de ‘Tu cara me suena’, también se ha develado quién ocupa definitivamente el último puesto. Agustín Jiménez puede presumir de haberse llevado la gran mayoría de 4 pero, sobre todo, de haberse ganado aún más el cariño del público y del jurado con sus actuaciones.

En una temporada con tanto talento, quedar en última posición de la tabla no refleja la realidad del trabajazo que ha hecho el cómico. Él ha sido el encargado de poner sobre el escenario algunos de los mayores éxitos de todos los tiempos, desde José Luis Peraleshasta Farruko, hasta culminar con una gran ranchera como Jorge Negrete.

Agustín, que ha librado un duelo particular con Susi Caramelo en esa parte baja de la clasificación, se ha llevado un premio muy particular. Se trata del juego de mesa de ‘Tu cara me suena’. Además, al abrir la caja, se ha encontrado con algo que define su paso por el programa. ¡Dale al play!