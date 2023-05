Manel Fuentes destapa un secreto de la imitación de Josie que no se vio en televisión

Lo que ha hecho Josie en esta octava gala de ‘Tu cara me suena’ ha quedado escrito en letras de oro en la historia de este programa. Su imitación de Villano Antillano se ha convertido, probablemente, en una de las mejores actuaciones de esta décima edición.

Pero, independientemente de si sea o no la mejor, sí ha sido la más difícil de conseguir. Y Manel Fuentes ha compartido, tras una atronadora ovación del público, jurado, y concursantes hacia Josie, un pequeño secreto que no se ha visto en televisión, y que pone en magnitud lo que ha realizado el concursante sobre el escenario.

Resulta que los concursantes siempre tienen una pantalla de referencia con la letra de la canción. Pero Josie, en este número como Villano Antillano, no tenía dicha ayuda. El comentario de Manel ha desatado otra gran ovación para el concursante, que se ha enfrentado a una canción con la letra “más larga, más complicada y con más ritmos diferentes que ha existido en once años de ‘Tu cara me suena’”.

Manel ha acabado su intervención confesando que, si él pudiese votar, le daría 12 monedas de oro puro. Y no es para menos, público y jurado han coincidido con el presentador, coronando a Josie como el ganador de la gala. ¡Revive este momentazo en el vídeo!