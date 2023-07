Las mágicas actuaciones de Miriam Rodríguez para estar en la final de 'Tu cara me suena'

Que Miriam Rodríguez esté en la final de la décima temporada de 'Tu cara me suena' no es ninguna sorpresa. Desde la Gala 1 hasta la 15, ha dejado a su paso un repertorio de inolvidables actuaciones. Muchas de estas interpretaciones llegan a ser, fácilmente, de las mejores que hemos podido ver en todas las temporadas del concurso ¿Cuál es tu favorita?

'Bam Bam' de Camila Cabello

Miriam Rodríguez se encargo de inaugurar las actuaciones de esta décima temporada de 'Tu cara me suena' con el dueto de Camila Cabello y Ed Sheeran en 'Bam Bam'. A pesar de que en esta canción se necesita un acompañante, a Miriam ni le hizo falta. Supo clavar a la perfección los movimientos de la latinoamericana junto con los bailarines, incluso se atrevió a tirarse de espaldas para que la cogieran al vuelo.

En el apartado de artistas latinas, también es inolvidable su batalla con Susi Caramelo para imitar a Rosalía. Le tocó quizá la canción de mayor éxito: 'Despechá', que clavó a la perfección tanto por voz como por baile. También se enfrentó al reggaetón de la argentina Tini y su tema más conocido, 'Miénteme', de nuevo con una supercoreografía.

'Easy on me' de Adele

En la Gala 6 de 'Tu cara me suena' se vio una Miriam Rodríguez deslumbrante al interpretar a Adele y canción 'Esy on me'. Con Arnau al piano, Miriam envolvió a todos los espectadores, que no se pudieron despegar de la pantalla con el sentimiento que le estaba poniendo a la canción de la británica. El jurado y el público no dudaron en darle la máxima valoración a la concursante, que consiguió alzarse con la victoria.

De diva en diva, se atrevió con el 'Rehab' de Amy Winehouse. Logró hacer creer por momentos que la artista británica se había subido al escenario, clavando todos los movimientos y, sobre todo, el registro vocal. También tuvo el placer de imitar a Meghan Trainor con su 'Made you look' y sorprendió a todos al teñir el plató entero de rosa.

Lo que sí fue un día en nuestras vidas fue la intepretación de 'One day in your life' de Miriam al imitar a Anastacia al conseguir llegar a todos con su 'sensualidad gatuna'. Y aún nos estamos pellizcando por su actuación tan intensa haciendo de Sia con su single 'Alive'.

'La Reina' de Christina Aguilera

Sin lugar a dudas, Miriam Rodríguez se convirtió en 'La Reina' haciendo de Christina Aguilera. Nada mas comenzar con las primeras notas de la guitarra y los primeros versos de la canción, cautivó a todos los allí presentes en el plató. El momento culmen de su actuación, por la que será tan recordada, fue cuando llovieron pétalos en el corillo que formaron los bailarines.

'La Gitana' de India Martínez

La undécima gala de 'Tu cara me suena' será recordada por Miriam Rodríguez como una de las mejores actuaciones que ha hecho a lo largo del concurso. Su victoria como India Martínez interpretando 'La gitana' dejó a todos boquiabiertos. Una de las claves de esta victoria fue interpretar la versión acústica de la propia India, en la que se puedo ver a una Miriam lo más natural posible.

'El Anillo' de Jennifer López

Como colofón, en la Semifinal, Miriam Rodríguez se puso en el papel de la reina del pop, Jennifer López. Versionando una de las mejores canciones de la artista, 'El Anillo', la primera finalista de esta edición fue puro fuego en el escenario. Entre bailes, muchas acrobacia y, sobre todo, el calor latino que desprende JLo dejó al público boquiabierto.

Hay muchas más facetas que la avalan como favorita a ganar la décima temporada. Se lo pasó en grande siendo Nil Moliner y cantando con él 'Libertad'. Tampoco hay que olvidar la actuación que rompió por completo la imagen de Miriam a lo largo del programa: al imitar a 'Nirvana' y su canción 'The man who sold the world'; además, tuvo la difícil misión de tocar la guitarra con la izquierda, siendo ella diestra.

Miriam también viajó en el tiempo: a los 80 con 'Voy a mil' del mítico grupo 'Olé Olé', teniendo que imitar a la perfección a la exconcursante Vicky Larraz. Y a los 70 recordando la versión '(I can`t get no) satisfaction' de Cher; en plena canción, se quito la capa para convertir el escenario en una discoteca. ¿Con qué actuación te quedarías?