El ritmo de Cher posee a Miriam Rodríguez para desmelenarse con ‘I can’t get no (Satisfaction)’

Miriam Rodríguez ha convertido el plató de ‘Tu cara me suena’ en una sala de discoteca de los 70 con su espectacular imitación de Cher y la versión que esta cantante hizo de ‘I can’t get no (Satisfaction)’. Con su característica voz y mucho, mucho ‘flow’, estando ella sola en el escenario, la concursante ha brillado en esta tercera gala.

Hay que destacar también el vestuario increíble que ha lucido, primero con una capa para el inicio suave de la canción. Después, se la ha quitado para desmelenarse y poner color a su actuación. Lo cierto es que Miriam ha clavado los movimientos y gestos corporales de Cher, con la complicación del ritmazo que tiene este tema.

El jurado la ha aplaudido después, aprovechando para hacer bromas con los juegos de palabras. Chenoa ha asegurado que se ha “a-Cher-cado mucho” a la voz de la cantante californiana, mientras que Àngel Llàcer ha avisado de que podría ser su “gran no-Cher”. Más allá de estos chistes, lo mejor es el numerazo de Miriam. ¡Dale al play!